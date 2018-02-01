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BMW приостановила выпуск «заряженного» седана M5 из-за экостандартов

Вчера, 23:00

Баварская марка BMW вынуждена прекратить производство мощных седанов M5 из-за новых экологических стандартов и технологий проверок уровня вредных выбросов и потребления горючего. Соответствующие сведения опубликовал ряд европейских СМИ.

Автомобиль BMW M550i на неизвестный срок покинет европейский рынок, поскольку надзорные органы в ЕС внедряют новую систему испытаний для легковых авто WLTP. В связи с этим немецкой компании придется оснастить данную модель с 4,4-литровым турбомотором дополнительными системами очистки выхлопов и специальными воздушными фильтрами. Соответствующие изменения должны быть завершены к июню текущего года.

Стоит напомнить, что 4,4-литровый агрегат V8 с турбонаддувом, которым комплектуется BMW 550i, генерирует 460 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. С мотором работает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Автомобиль способен ускоряться до 100 км/ч с места за 4,0 секунды при максимальной скорости в 250 км/ч.

Кроме того, «заряженная» модель получила фирменный полный привод xDrive. На сегодняшний день BMW M5 доступен на российском авторынке по цене от 6 700 000 рублей.


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