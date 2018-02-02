Бывший глава Lotus создаст суперкар в стиле старых Ferrari

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Итальянское ателье Ares Design, которое принадлежит бывшему главе Lotus Дэни Бахару, планирует выпустить новый спортивный автомобиль, который пока носит имя Project Pony. Отмечается, что модель получит внешность в ретро-стилистике и будет спроектирована на базе шасси Ferrari GTC4Lusso.

На страницах кузовного ателье Ares Design в социальных сетях появились свежие скетчи нового спортивного автомобиля Project Pony. Разработчики отметили, что новинка получит легчайший кузов из алюминия, карбона и композитных материалов, а дизайн автомобиля впитает в себя лучшие черты классических моделей итальянского бренда Ferrari. В частности, разработчики вдохновляются моделями Ferrari 365 GT42+2 и Ferrari 412.

Новый спорткар от Ares Design будет спроектирован на базе шасси Ferrari GTC4Lusso и получит моторную гамму от «материнской» модели. Так, под капотом автомобиля расположится 6,3-литровый V-образный мотор с 12 цилиндрами, отдача которого составит как минимум 700 лошадиных сил.

Разработчики отметили, что модель получит кузов из алюминия и карбона, что в комбинации с производительным двигателем позволит добиться фантастической динамики. Дата премьеры новинки пока не раскрывается.