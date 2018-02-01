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Завод Hyundai в Петербурге выпустил 1,5-миллионный автомобиль

Сегодня, 18:00

Российский завод компании Hyundai, расположенный в Санкт-Петербурге, выпустил 1,5-миллионный автомобиль с момента своего открытия. Отмечается, что знаковым автомобилем стал белый седан Hyundai Solaris в комплектации Elegance.

Согласно данным пресс-службы «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», завод компании Hyundai в Санкт-Петербурге является одной из важнейших производственных точек во всем российском автопроме. Каждый год конвейер предприятия покидают как минимум 220 000 новых автомобилей. Более того, каждый пятый автомобиль российского производства выпускается именно на площадке Hyundai.

Разработчики заявили, что на заводе в Санкт-Петербурге установлено самое современное оборудование, которое гарантирует высокое качество автомобилей. В производстве задействовано 240 роботизированных машин.

За всю историю завода Hyundai в производственную площадку было инвестировано более 1 млрд долларов, что позволило создать 2 200 рабочих мест. На данный момент ассортимент завода включает в себя Hyundai Solaris, Hyundai Creta, KIA Rio и новый внедорожный хэтчбек KIA Rio X-Line. Напомним, что сегодня новый Hyundai Solaris 2017 в «топовой» комплектации Elegance с 1,6-литровым мотором можно приобрести по цене от 929 000 рублей.


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