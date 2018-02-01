Harley-Davidson выпустит серийный электромотоцикл в 2019 году

Вчера, 22:00

Культовая американская компания Harley-Davidson собирается представить свой первый электрический мотоцикл. Публичная премьера серийной версии концепта LiveWire должна состояться через 18 месяцев.

Как пишет AutoBlog, производитель мотоциклетной техники Harley-Davidson рассчитывает завершить работу над товарным электрическим байком к осени следующего года. Основой для новинки послужит прототип LiveWire, дебютировавший ещё в 2014 году.

Стоит напомнить, что концептуальный мотоцикл оснащался трёхфазным электрическим двигателем мощностью 75 лошадиных сил при крутящем моменте в 71 Нм. Ёмкость аккумулятора модели составляла 7 кВт/ч. До первой «сотни» Harley-Davidson LiveWire ускорялся всего за 4,0 секунды, при этом максимальная скорость движения составляла 160 км/ч.

Запас хода у прототипа был 80 километров, однако серийная версия предположительно сможет проезжать по меньшей мере 200 километров без подзарядки. По словам представителей бренда, внешний вид и технические параметры новинки придутся по вкусу в том числе консервативным поклонникам Harley-Davidson.