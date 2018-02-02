Автолюбитель из Брянска рассказал о создании «безумного «ГАЗ»

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Жители Брянска часто видят на дорогах Володарского района необычный автомобиль «ГАЗ-24», грозная внешность которого вызывает неоднозначные эмоции. Однако владелец машины Алексей Белый считает, что после доработки она запомнится многим его землякам.

Алексей рассказал журналистам, что нашёл свой ГАЗ-24 в Туле в прошлом году. При этом машина была в плачевном состоянии: её кузов покрывали трещины и ржавчина.

«Я понял, что стандартному восстановлению автомобиль не подлежит, и решил сделать из него что-то боевое и грозное», – пояснил мужчина.

Доработкой «Волги» её хозяин занимался около месяца в свободное время. Кстати, на жизнь Алексей зарабатывает тюнингом, а также даёт уроки вождения начинающим автомобилистам. После преображения ГАЗ-24 стал появляться на брянских дорогах и привлекать внимание местных жителей. Некто даже решил сфотографировать автомобиль с «безумным» дизайном и разместил снимок в группе «Типичный Брянск».

Алексей Белый добавил, что собирается продать доработанную «Волгу» и заняться тюнингом очередного автомобиля. По словам автолюбителя, ему нравится давать машинам вторую жизнь и привносить в жизни окружающих больше красок.