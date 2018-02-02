Mitsubishi Outlander стал дешевле в РФ благодаря новым версиям

Сегодня, 06:00

На конвейер калужского завода «ПСМА Рус» встал японский внедорожник Mitsubishi Outlander в новых доступных комплектациях с передним приводом. Отмечается, что система 2WD будет доступна для моделей с 2,0-литровым бензиновым двигателем в комплектациях Invite и Intense+.

Представители компании Mitsubishi сообщили, что мощности завода «ПСМА Рус» в Калуге приступили к производству новых версий популярного в России внедорожника Mitsubishi Outlander. Отмечается, что теперь модели в исполнениях Invite и Intense+, оснащенные 2,0-литровым двигателем и вариатором CVT, будут предложены и в версии с передним приводом, что окажется более доступным для клиента решением.

Уже в скором времени новый Mitsubishi Outlander в исполнении Invite доберётся до витрин российских автосалонов с ценником в 1 579 900 рублей, а внедорожник в версии Intense+ разработчики оценили в 1 699 900 рублей.

Наоя Накамура, глава российского подразделения Mitsubishi, во время общения с прессой напомнил, что в минувшем году на Mitsubishi Outlander пришлось более 50% от всех продаж бренда в РФ. Ожидается, что более дешевые версии подойдут для тех, кто не нуждается в полном приводе, и смогут укрепить позиции компании на рынке.