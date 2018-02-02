Бензиновый Toyota Fortuner добрался до рынка России

Сегодня, 05:00

Японская компания Toyota вывела на российский автомобильный рынок новый рамный внедорожник Toyota Fortuner, оснащенный 2,4-литровым бензиновым мотором. Отмечается, что новая версия оказалась на 600 000 рублей дешевле, чем версия автомобиля с дизельным двигателем.

Представители российского офиса компании Toyota сообщили, что в дилерских центрах РФ появился новый внедорожник Toyota Fortuner с бензиновым двигателем. Сообщается, что новая версия автомобиля получила минимальный ценник в 1 999 000 рублей, в то время как модификация с дизельным двигателем стоит от 2 599 000 рублей.

Новый Toyota Fortuner имеет под капотом 2,4-литровый бензиновый агрегат, который способен выдавать 163 лошадиные силы при крутящем моменте в 245 Нм. В роли трансмиссии выступает 5-ступенчатая МКПП или 6-диапазонный «автомат». Уточняется, что двигатель работает на топливе стандарта АИ-95.

Toyota Fortuner вне зависимости от выбранной комплектации предложен с безальтернативной системой полного привода с блокировкой заднего моста. В базовом исполнении модель оснащается системой стабилизации, шестью эйрбегами и ассистентом торможения, а в качестве опций доступны камера заднего вида, мультимедийный центр, запуск мотора с кнопки, система навигации и многое другое.