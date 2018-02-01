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Koenigsegg покроет кузов гиперкара Agera FE настоящими бриллиантами

Сегодня, 17:22

Специалисты компании Koenigsegg продолжают трудиться над двумя экземплярами высокопроизводительной модели Agera, которые станут последними и будут относиться к серии Final Edition. Один из автомобилей назовут в честь скандинавского бога Тора.

Клиент шведского бренда, оформивший заказ на гиперкар, сообщил в своём Instagram, что Koenigsegg Agera Thor оснастят карбоновыми кузовными панелями серебристого и черного цветов, при этом панели украсят настоящие бриллианты. Гиперкар получит уникальное антикрыло сзади и «плавник» на крышке моторного отсека, который также призван улучшить аэродинамику.

Под капотом Koenigsegg Agera Thor установят 5,0-литровый битурбированный мотор V8, генерирующий около 1 360 лошадиных сил. Автопроизводитель заявляет, что предельная скорость модели окажется выше 450 км/ч.

Напомним, что осенью прошлого года Koenigsegg Agera RS удалось завоевать статус быстрейшего в мире серийного авто, ускорившись до 444,6 км/ч. Заезд проводился на 18-километровом перекрытом участке трассы между Лас-Вегасом и Парампом, штат Невада.

 

Во время первой попытки автомобиль разогнался до 457 км/ч, а во второй – до 436,1 км/ч. Прежде рекорд принадлежал 1 200-сильному Bugatti Veyron Super Sport, который смог набрать скорость в 431 км/ч в 2010 году.


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