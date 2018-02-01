Hyundai выкатил на тесты новый кроссовер Genesis

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Молодой премиальный бренд Genesis, принадлежащий компании Hyundai, вывел на тесты дебютный среднеразмерный кроссовер, премьера которого должна состояться в 2019 году. Отмечается, что на мировом автомобильном рынке корейский SUV составит конкуренцию BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.

На страницах американского автомобильного портала motor1 появились свежие шпионские фото нового премиального кроссовера от бренда Genesis. Судя по свежим снимкам, пока речь идёт о так называемом тестовом муле – модель носит полностью серийный кузов от Hyundai Santa Fe, под которым скрываются агрегаты и комплектующие от нового кроссовера Genesis.

Что касается внешности, то новый кроссовер от Genesis будет выполнен на основе концептуального внедорожника Genesis GV80, который дебютировал на автосалоне в Нью-Йорке в апреле 2017 года. Прототип получил причудливую переднюю оптику, а также огромную хромированную решетку радиатора.

Ожидается, что серийная версия нового кроссовера от Genesis получит под капот 3,5-литровый бензиновый двигатель V8, который сочетается с фирменной системой полного привода. Очевидно, что для рынка Китая будет создана гибридная версия автомобиля. Не исключено, что серийный SUV дебютирует уже в начале 2019 года.