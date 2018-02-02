Составлен рейтинг авто, наиболее подорожавших в январе

Вчера, 21:00

В январе нынешнего года практически все крупные автопроизводители, представленные на российском рынке, подняли цены на свои автомобили. Специалисты маркетингового агентства Russian Automotive Market Research провели исследование и выяснили, какие модели прибавили в цене больше других.

Согласно данным экспертов, с самым ощутимым увеличением ценников столкнулись автомобили премиального и бюджетного сегментов, в то время как модели со средними ценами увеличили стоимость на более умеренные суммы.

Лидером по прибавке цены стал американский премиальный бренд Cadillac, который прибавил к стоимости кроссовера XT5 сразу 15,2%, а роскошный седан Cadillac CTS подорожал на 11,0%. Помимо этого, внедорожник Cadillac Escalade оказался дороже на 6,0%.

Немецкий премиальный бренд Audi на 9,7% увеличил цену «заряженного» Audi RS5, а чуть менее производительный Audi S5 подорожал на 8,3%.

Что касается среднего ценового сегмента, тот тут лидером по русту цен стал Toyota Corolla с прибавкой к цене в 3,9%, а также Toyota RAV4, подорожавший на 3,6%. Что касается бюджетных автомобилей, то тут нельзя не отметить такие модели как Lifan Solano II (+9,4%), Lifan X50 (+9,4%), Lifan X60 (7,3%) и Lifan Murman (+4,2%).