FAW запускает продажи клона Volkswagen Jetta в лице седана Junpai A50

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Китайский автогигант FAW начал принимать предзаказы на седан Junpai A50, внешний вид которого сильно напоминает немецкую модель Volkswagen Jetta. Однако новинка является не «клоном», а лицензионным продуктом.

В основу нового Junpai A50 легла платформа от оригинальной Jetta предыдущей генерации. Кроме того, в китайском седане применяется множество узлов и агрегатов от немецкого производителя. Автомобиль также сохранил узнаваемый стиль второго поколения Volkswagen Jetta.

Согласно предварительным данным, «живые» продажи Junpai A50 стартуют в марте нынешнего года. Цены на базовую версию модели будут начинаться от 60 000 юаней (порядка 530 000 рублей), самая дорогая версия седана обойдётся в 68 000 юаней (около 600 000 рублей). Под капотом автомобиля разместится 1,5-литровый атмосферный двигатель, выдающий 109 лошадиных сил. Мотор может сочетаться только с механической трансмиссией, привод только передний. Вместе с тем в перспективе компания FAW намерена вывести на рынок Junpai A50 с турбированным агрегатом и «роботом».

Список оборудования новинки будет включать систему стабилизации, бесключевой доступ в салон, кнопку запуска двигателя и мультимедийный комплекс с 8-дюймовым дисплеем и навигационной системой.