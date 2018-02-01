Обновленный кроссовер KIA Sorento Prime добрался до российского рынка

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Представители компании KIA сообщают о том, что в России стартовали продажи обновленного кроссовера KIA Sorento Prime, который получил минимальный ценник в 1 849 900 рублей. Самый доступный вариант исполнения оснащается системой переднего привода, а также довольно широким набором базовых опций.

Российские СМИ сообщают, что в РФ стартовали продажи обновленного KIA Sorento Prime 2018 модельного года. В самом доступном варианте исполнения, который стоит 1 849 900 рублей, модель оснащается бензиновым мотором объёмом в 2,4 литра, мощность которого составляет 188 лошадиных сил. Силовая установка трудится в тандеме с системой полного привода и 6-ступенчатой АКПП.

Самый дешевый KIA Sorento Prime оснащается ручным стояночным тормозом, климатической системой, галогенными противотуманными фарами, 17-дюймовыми дисками, а также штатной аудиосистемой. Стоит напомнить, что раньше базовый SUV стоил несколько дороже.

Клиентам, желающим получить мультимедийный центр с Apple CarPlay и Android Auto, необходимо выложить 1 999 900 рублей за KIA Sorento Prime Comfort, а 2,2-литровый 200-сильный дизельный мотор CRDi доступен начиная с комплектации Luxe, которая стоит 2 299 000 рублей. «Топовый» кроссовер в версии Prime GT Line оценен в 2 779 000 рублей.