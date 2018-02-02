Раскрыта стоимость нового кроссовера Hyundai Kona

Сегодня, 04:00

Южнокорейский автомобильный бренд Hyundai раскрыл цены на новый компактный «паркетник» Hyundai Kona. Жители США смогут приобрести модель уже в марте текущего года как минимум за 20 000 долларов, что эквивалентно 1 140 000 рублей. «Топовая» версия обойдётся американцам почти в 30 000 долларов (около 1 700 000 рублей).

Новый Hyundai Kona в базовом исполнении SE с передним приводом укомплектуют 2,0-литровым 4-цилиндровым двигателем, развивающим 147 лошадиных сил и 178 Нм. При этом кроссовер не будет доступен с механической КПП. Переднеприводный Hyundai Kona SEL оценили в 21 250 долларов, тогда как за модификацию с приводом на обе оси просят уже 22 450 долларов. В таких исполнениях автомобиль оснащается уже упомянутым 2,0-литровым мотором.

Самая дорогая версия Hyundai Kona Ultimate получила 1,6-литровый наддувной агрегат, способный выдавать 175 «лошадок». Стоимость такого кроссовера с передним типом привода достигает 27 400 долларов, а за полноприводный вариант исполнения нужно будет заплатить 28 700 долларов.