Составлен ТОП-5 худших двигателей в истории автопрома

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Не секрет, что двигатель является основной частью автомобиля, поэтому его недостаточное качество и надежность сулят владельцу модели великое множество проблем. Журналисты российских автомобильных изданий составили ТОП-5 двигателей, которые в своё время прославились как самые проблемные.

На первой строчке рейтинга расположился трёхцилиндровый мотор от компании Mitsubishi, 1,2-литроввая версия которого в свой время досталась компактному Mitsubishi Mirage. Мотор, несмотря на свою компактность, расходовал очень много топлива и сильно вибрировал, не отличаясь при этом исключительной мощностью.

Вторая строчка рейтинга досталась двигателям V8 компании Cadillac, которые выпускались в начале 1980-х годов. Ожидалось, что электронное управление мотором, которое в зависимости от нагрузки активирует и деактивирует половину цилиндров, позволит снизить расход топлива, но в 1980-х годах электроника не шагнула достаточно далеко для того, чтобы обеспечить корректную работу системы.

В 2015 году компания Subaru выпустила новые 2,0- и 2,5-литровые моторы, которые потребляли 500 мл масла на каждые 1 000 км пути. Разработчики быстро учли ошибки и компенсировали владельцам все затраты. Также в рейтинг вошел 2,2-литровый мотор от Dodge Charger 1981, который ломался в 25% случаев, а также довольно старый V8 от Jaguar, который буквально «закипал» от незначительных нагрузок.