VistaNews.ru


Skoda рассекретила гибридный кроссовер Vision X

Сегодня, 12:53

Разработчики из чешского бренда Skoda на своих страницах в социальных сетях опубликовали свежие тизерные изображения совершенно нового кроссовера Skoda Vision X. Новинка дебютирует на международном автосалоне в Женеве в марте и станет прототипом для самого маленького SUV в линейке компании.

Разработчики из компании Skoda заявили, что новый Skoda Vision X является идеальным кроссовером для городского использования, ведь модель имеет довольно компактные габаритные размеры. Судя по снимкам, модель получила много общего с Skoda Fabia и Skoda Kodiaq – концепт поставлен на большие колёсные диски, а также имеет характерную для бренда переднюю часть кузова с «двухэтажной» оптикой.

Помимо этого, новый Skoda Vision X характерен большим задним свесом, наличием панорамной крыши с рейлингами, угловатыми патрубками выпускной системы и покатой крышей. Не исключено, что эти дизайнерские приёмы не доживут до серийной версии модели, как это часто бывает с концептами.

 

В салоне нового Skoda Vision X появится новейший мультимедийный центр, а дизайн интерьера в целом разработчики охарактеризовали как «хрустальный». Новинка получит под капот современный гибридный мотор, информация о котором будет раскрыта во время премьеры в Женеве.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.