Skoda рассекретила гибридный кроссовер Vision X

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Разработчики из чешского бренда Skoda на своих страницах в социальных сетях опубликовали свежие тизерные изображения совершенно нового кроссовера Skoda Vision X. Новинка дебютирует на международном автосалоне в Женеве в марте и станет прототипом для самого маленького SUV в линейке компании.

Разработчики из компании Skoda заявили, что новый Skoda Vision X является идеальным кроссовером для городского использования, ведь модель имеет довольно компактные габаритные размеры. Судя по снимкам, модель получила много общего с Skoda Fabia и Skoda Kodiaq – концепт поставлен на большие колёсные диски, а также имеет характерную для бренда переднюю часть кузова с «двухэтажной» оптикой.

Помимо этого, новый Skoda Vision X характерен большим задним свесом, наличием панорамной крыши с рейлингами, угловатыми патрубками выпускной системы и покатой крышей. Не исключено, что эти дизайнерские приёмы не доживут до серийной версии модели, как это часто бывает с концептами.

В салоне нового Skoda Vision X появится новейший мультимедийный центр, а дизайн интерьера в целом разработчики охарактеризовали как «хрустальный». Новинка получит под капот современный гибридный мотор, информация о котором будет раскрыта во время премьеры в Женеве.