Внедорожный седан LADA Vesta Cross почти готов к продажам

Сегодня, 15:35

Российская компания «АвтоВАЗ» зарегистрировала документ одобрения типа транспортного средства для нового кроссового седана LADA Vesta Cross. Ожидается, что новинка станет серийной версией концепта, который дебютировал два года назад на Московском автосалоне.

В базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), появился ОТТС для нового внедорожного седана на базе LADA Vesta. Сертификация документа говорит о том, что разработка модели уже завершена и дебют товарной версии новинки состоится в скором времени.

Согласно патенту, новый LADA Vesta Cross получит 4 424 мм длины, а ширина модели составит 1 785 мм. Что касается технических характеристик, то новинка получит прежнюю моторную линейку – кроссовый седан будет комплектоваться 1,6-литровым 106-сильным мотором, а также установкой объёмом в 1,8 литра с отдачей в 122 «лошадки». На выбор предложат прежние МКПП и роботизированные трансмиссии.

Что касается внешности, то новый LADA Vesta Cross, как ожидается, будет выполнен на основе представленного в 2016 году концепта. Модель получит увеличенные колёсные диски, а также усиленные бамперы и пластиковый внедорожный обвес. Систему полного привода ожидать не стоит.