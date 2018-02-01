Мэрия Екатеринбурга купит три автомобиля за 4,5 млн рублей

Сегодня, 02:00

Администрация Екатеринбурга разместила на сайте госзакупок заказ на покупку трёх представительских автомобилей общей стоимостью почти в 4 500 000 рублей. В техзадании не указывается конкретная марка, однако подобно даны все технические параметры.

Для екатеринбургских чиновников планируется приобрести три машины по цене в 1 490 000 рублей каждая, то есть всего на обновление автопарка потребуется выделить 4 490 000 рублей. Автомобили должны оснащаться передними и задними противотуманными фарами, светодиодными ДХО, обогревом и повторителями «поворотников», омывателями фар, датчиками парковки, света и дождя, электрорегулировкой боковых зеркал, ESP, ASR, камерой заднего вида.

Кроме того, в салоне должны размещаться бортовой компьютер, кнопка запуска двигателя, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, приборная панель с мультифункциональным экраном, двухзонный климат-контроль и кнопка системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

При этом под запрос подходят только новые автомобиле в кузове седан, окрашенном в серебристый металлик. Примечательно, что местные чиновники предпочитают ездить на японской модели Toyota Camry, которая соответствует всем указанным характеристикам.