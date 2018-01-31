Российские продажи Honda в 2017 году выросли на 39%

Вчера, 22:00

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2017 года японская компания Honda смогла реализовать в России 2 435 автомобилей, что превышает результат годичной давности сразу на 39,4%. Отмечается, что таких показателей удалось добиться благодаря изменению стратегии продаж в России и популярности нового кроссовера Honda CR-V.

Стоит напомнить, что в 2016 году компания Honda перешла на новую стратегию российских продаж – автомобили начали заказываться непосредственно у автопроизводителей, а модельный ряд для России существенно сократился. Данная мера позволила бренду вновь выйти на положительные финансовые результаты.

Кроме того, в 2017 году на автомобильном рынке России дебютировал обновленный кроссовер Honda CR-V, который стал основным драйвером роста продаж бренда. В 2017 году владельцами модели стали 2 172 покупателя, что на 34,6% больше, чем в 2016 году и составляет 90% от всех продаж бренда. Кроме того, в минувшем году россияне приобрели 263 кроссовера Honda Pilot.

Стоит напомнить, что с 1 февраля нынешнего года компания Honda увеличит ценник на кроссовер Honda CR-V, который прибавит к стоимости в среднем 4.3%. Так, модель в базовой комплектации Elegance с 2,0-литровым 150-сильным мотором будет стоить 1 859 900 рублей.