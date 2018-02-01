VistaNews.ru


Бренд Lister представил 675-сильный суперкар Lister Thunder

Сегодня, 03:00

Возрожденная британская компания Lister, которая ранее производила болиды для мировых гонок на выносливость, представила новый суперкар Lister Thunder. Отмечается, что модель построена на основе премиального Jaguar F-Type и комплектуется могучим 675-сильным мотором.

Британская компания Lister Cars представила новый роскошный суперкар Lister Thunder, который является духовным наследником модели Lister Le Mans, которая выпускалась в конце прошлого столетия. Примечательно, что и в те времена модели бренда использовали компоненты от Jaguar, а «донором» для Le Mans стал суперкар Jaguar XJ-S. Разработчики похвастались, что новый Lister Thunder самым стильным и производительным автомобилем бренда за все его время существования.

Отмечается, что новый Lister Thunder приводится в движение 5,0-литровым мотором с системой приводного турбонаддува, который способен генерировать 675 лошадиных сил. Отмечается, что такая установка способна разогнать новинку до 100 км/ч всего за 3,0 секунды, а максимальная скорость движения составляет 320 км/ч.

В плане внешности новый Lister Thunder примечателен стильной решеткой радиатора с зелёной контрастной окантовкой, а также массивными воздухозаборниками спереди. Салон модели отделан премиальной кожей Nappa, а тираж модели составит всего 99 единиц.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.