Бренд Lister представил 675-сильный суперкар Lister Thunder

Сегодня, 03:00

Возрожденная британская компания Lister, которая ранее производила болиды для мировых гонок на выносливость, представила новый суперкар Lister Thunder. Отмечается, что модель построена на основе премиального Jaguar F-Type и комплектуется могучим 675-сильным мотором.

Британская компания Lister Cars представила новый роскошный суперкар Lister Thunder, который является духовным наследником модели Lister Le Mans, которая выпускалась в конце прошлого столетия. Примечательно, что и в те времена модели бренда использовали компоненты от Jaguar, а «донором» для Le Mans стал суперкар Jaguar XJ-S. Разработчики похвастались, что новый Lister Thunder самым стильным и производительным автомобилем бренда за все его время существования.

Отмечается, что новый Lister Thunder приводится в движение 5,0-литровым мотором с системой приводного турбонаддува, который способен генерировать 675 лошадиных сил. Отмечается, что такая установка способна разогнать новинку до 100 км/ч всего за 3,0 секунды, а максимальная скорость движения составляет 320 км/ч.

В плане внешности новый Lister Thunder примечателен стильной решеткой радиатора с зелёной контрастной окантовкой, а также массивными воздухозаборниками спереди. Салон модели отделан премиальной кожей Nappa, а тираж модели составит всего 99 единиц.