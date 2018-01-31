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Обновленный внедорожник Cadillac Escalade добрался до России

Вчера, 20:00

На российском рынке начались продажи обновлённой версии внедорожника Cadillac Escalade с более мощным мотором и 8-ступенчатой КПП. Стоимость премиальной модели стартует от 4 990 000 рублей, причём вариант с удлинённой колёсной базой придётся отдать минимум 5 290 000 рублей.

Рестайлинговый Cadillac Escalade получил под капот 6,2-литровый атмосферный агрегат V8, развивающий 426 лошадиных сил против 409 «лошадей», которыми обладала российская версия внедорожника ранее. На смену устаревшей 6-диапазонной трансмиссии пришла новая – с восемью скоростями.

Автомобиль тратит на разгон до 100 км/ч с места 6,7 секунды. Расход топлива в смешанном цикле на каждые 100 километров равен 13,1 литра. Кроме того, перечень оснащения новинки дополнили автоматический парктроник и салонное зеркало, которое позволяет увеличить угол обзора на 300%.

 

Ранее Cadillac запустил в России продажи флагманского седана CT6. Приобрести модель можно исключительно с 335-сильным «атмосферником» V6 объёмом 3,6 литра, в тандеме с которым работает 8-скоростная коробка передач. В базовой комплектации новый седан стоит 3 990 000 рублей.


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