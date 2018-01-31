В России стартовали продажи обновленного Cadillac Escalade

Вчера, 20:25

Американский премиальный бренд Cadillac выводит на рынок России обновленный роскошный внедорожник Cadillac Escalade 2018 модельного года. Новинка получила под капот 426-сильный мотор V8, который сочетается с новым 8-диапазонным «автоматом».

Согласно данным СМИ, в России начались продажи обновленного премиального внедорожника Cadillac Escalade 2018 модельного года. Новинка получила более современную оптику и пересмотренную решетку радиатора, а также предложена в двух вариантах длины колёсной базы.

Что касается технических характеристик, то новый Cadillac Escalade приводится в движение 6.2-литровым бензиновым мотором V8, мощность которого увеличена с 409 до 426 лошадиных сил. Двигатель работает в тандеме с 8-ступенчатой АКПП и безальтернативной системой полного привода. Отмечается, что разгон до первых 100 км/ч занимает 6,7 секунды, а расход топлива в смешанном цикле составляет 13,1 литра на 100 км.

В список оснащения нового Cadillac Escalade входит «умное» зеркало заднего вида, которое сочетается с внешней камерой и увеличивает угол обзора на 300%, а также система автоматической парковки. Стандартный Cadillac Escalade обойдется в 4 990 000 рублей, а за удлиненную версию придётся выложить как минимум 5 290 000 рублей.