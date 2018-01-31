УАЗ «Буханка» в 2018 году получит лимитированную «юбилейную» версию

Вчера, 19:30

Представители Ульяновского автомобильного завода сообщают, что весной нынешнего года будет представлена особая версия внедорожного фургона УАЗ-450, приуроченная к 60-летию со дня выхода первой товарной модели. Ожидается, что новинка получит уникальный ретро-дизайн и лимитированный тираж.

Российская компания «УАЗ» планирует отметить 60-летие легендарного фургона УАЗ-450 выходом специальной версии автомобиля. К сожалению, разработчики не раскрыли деталей о грядущей новинке, но отметили, что приобрести модель можно будет до конца весны нынешнего года.

Эксперты уверены, что поклонникам бренда не стоит ожидать серьёзных технических новшеств в новинке, ведь ранее в «УАЗ» отметили, что модель будет производиться в «первозданном» виде до тех пор, пока на неё есть спрос. Ожидается, что юбилейная «Буханка» получит некоторые визуальные новшества, а также лимитированный тираж.

Первый УАЗ-450 успешно прошел испытания в 1957 года, а в начале января 1958 года мощности Ульяновского автомобильного завода модернизировали и выпустили первый товарный автомобиль. Новинка пришлась по вкусу советским автолюбителям, которые оценили просторный салон и высокую проходимость. Модель до сегодняшних дней активно используется в сложных дорожных условиях.