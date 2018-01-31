LADA Granta и LADA Vesta поднялись в европейском рейтинге моделей

Сегодня, 17:28

По итогам продаж 2017 года российские седаны LADA Vesta и LADA Granta вновь смогли войти в ТОП-100 самых популярных автомобилей на рынках Европы. Примечательно, что прошлогодний рост на рынке России позволили моделям подняться в «сотне» европейских бестселлеров.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные focus2move сообщают, что российский недорогой седан LADA Granta по итогам продаж 2017 года расположился на 55-м месте в европейском ТОП-100 самых популярных моделей, реализовавшись. 98 878 раз. Примечательно, что ещё годом ранее модель занимала 58-ю строчку.

Ближайшими соседями российского LADA Granta являются кроссовер Toyota C-HR, с 97 295 продажами расположившийся на 54-й строчке, и Hyundai i10, который занял 56-место с реализацией в 93 350 единиц.

Что касается более дорогого LADA Vesta, то данная модель ещё в 2016 году находилась на 95-строче рейтинга, а по итогам минувшего года смогла сделать рывок до 70-го места с 79 545 продажами. На 69-м месте расположился Mazda CX-5 (79 833 продажи), а 71-е место занял Renault Twingo (79 321 продажа).

Абсолютным лидером Европейского ТОП-100 девятый год к ряду остаётся Volkswagen Golf, от которого существенно отстает Renault Clio. Замыкает «тройку» модель Volkswagen Polo.