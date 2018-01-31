Seat выделил Cupra в отдельный суббренд для спортивных авто

Сегодня, 18:03

Представители Seat подтвердили информацию о создании нового бренда Cupra, под которым испанская компания начнёт предлагать «заряженные» версии своих моделей. Официальная презентация марки пройдёт 22 февраля.

Первые автомобили с новым шильдиком планируется показать в начале марта на автосалоне в Женеве. Логотип Cupra будет представлять собой рисунок, зарегистрированный Seat в минувшем году. Данный шильдик использовался на «горячем» хэтчбеке Leon Cupra R, который стал мощнейшим товарным автомобилем за всю историю испанской марки.

Напомним, под капотом Seat Leon Cupra R разместился 2,0-литровый 4-цилиндровый турбомотор с отдачей в 310 лошадиных сил. Двигатель может сочетаться как с 6-ступенчатой механической трансмиссией, так и с 7-скоростной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

На разгон до 100 км/ч с места хот-хэтч ускоряется за 5,8 секунды, при этом он способен ускоряться до максимальных 250 км/ч. Автомобиль выпустят ограниченным тиражом в 799 экземпляров.

Следующей моделью, которую Seat выпустит под брендом Cupra, окажется «заряженная» версия кроссовера Ateca. Новинка получит уже знакомый поклонникам марки 2,0-литровый турбированный агрегат, который будет генерировать около 300 «лошадей».