В продажу поступил автомобиль Honda City 2018

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Японская компания Honda выпустила в продажу автомобиль Honda City 2018 модельного года. Новинка представляет собой компактный автомобиль с современным техническим оснащением и высокопроизводительной силовой установкой.





Общие сведения



Новый японский автомобиль Honda City 2018 модельного года идеально подходит для ежедневного использования в густонаселенных городах. Новый четырехдверный седан обладает достаточно скромными габаритами, при этом салон его вместительным и комфортный. Многие эксперты полагают, что новинка была создана на базе модели Civic, только разработчики сделали упор не на том, что находится под капотом, а над тем, чтобы автомобиль как можно реже заставлял своих владельцев тратиться.



Новый высокопроизводительный двигатель способен вырабатывать максимальную мощность, потребляя при этом ограниченное количество топливо, таким образом расход заметно падает. Рекомендовать Honda City 2018 модельного года можно каждому, транспортное средство не имеет в себе богатого оснащения и роскошных материалов, но зато в нем есть все для комфортной и безопасной езды.





Практичность



Салон у японской новинки вместительный и практичный, конечно не сравниться с внедорожниками, но для своего класса очень приемлемые показатели. Находится одинаково комфортно как на переднем, так и на заднем ряду. Между передними сидениями находятся подстаканники и подлокотник, последний также является крышкой от лотка. В салоне автомобиля имеется большое количество встроенным карманов, по которым можно разложить все, что обычно с собой носят пассажиры и водители.



Двери Honda City 2018 модельного года оснащены специальные крепежами для хранения и транспортировки бутылок, объем которых не превышает 0,7 литров. Среди основного оснащение интерьера можно выделить розетку на 12 вольт, устройство Bluetooth, разъемы AUX и USB. К сожалению, японская новинка не обладает современной мультимедийной установкой, видимо разработчики пошли на такой шаг, чтобы удешевить свой новый продукт. Зато многие покупатели, особенно у которых есть маленькие дети, будут рады узнать о наличии системы ISOFIX, которая встроена во второй ряд сидений. Данная система позволяет быстро и надежно прикреплять детское кресло на второй ряд сидений.



Что касается багажного отсека, то он у японского транспортного средства составляет 536 литров, что является очень хорошим показателем, мало кто из основных конкурентов может похвастаться столь объемным багажником. Если нужно погрузить действительно что-то большое, то можно разложить второй ряд сидений, тем самым увеличить вместительность почти в три раза.





Стоимость и оснащение



Приобрести новый японский автомобиль можно всего за 22 тысячи долларов. За такие деньги покупатель получается Honda City 2018 модельного года с 1,5-литровый бензиновым двигателем и бесступенчатой коробкой передач.



В базовое оснащение новой модели входят такие элементы, как светодиодные ходовые огни, частично кожаный салон, климат-контроль, кондиционер, 16-дюймовые легкосплавные диски, 7,0-дюмовый сенсорный дисплей от мультимедийно установки, устройство Bluetooth, цифровое радио и многое другое.



Оснащение у Honda City 2018 модельного года не самое широкое по современным меркам, однако сам автомобиль не выглядит бедно, даже наоборот. Внешне японская новинка выглядит очень хорошо, ничем не хуже своих основных конкурентов, к которым, к слову, относятся Mazda 2, Hyundai Accent, Ford Fiesta и Toyota Yaris. Главным отличительным признаком Honda City 2018 модельного года является его габариты, не часто встретишь сколь маленький четырехдверный седан.





Силовые характеристики



Двигатель является чуть ли не главным достижение у японского автомобиля. Его объем составляет 1,5 литра, при этом мотор оснащен четырьмя цилиндрами и функционирует в тандеме с бесступенчатой коробкой передач. Данная силовая установка способна развивать мощность 120 л.с. и 145 нм крутящего момента. Новая трансмиссия со своими обязанностями справляется великолепно, водитель может полностью сосредоточиться только на езде.



Разработчики уверяют, что расход топлива на каждые 100 километров у Honda City 2018 модельного года составляет всего лишь 5,9 литров, показатель впечатляющий. Однако нужно понимать, что такие цифры можно подтвердить только при езде по трассе с большой скоростью. В городских условиях топливный расход увеличится, однако все это будет в пределах 10%.



Объем топливного бака составляет 40 литров. Предполагается, что если его полностью заполнить, то можно будет на японской новинке преодолеть свыше 600 километров без остановок на дополнительную топливную заправку.





Вывод



Популярность на мировом рынке компактных седанов постоянно уменьшается, однако японский бренд Honda все равно решил выпустить именно такой автомобиль, который, нужно признать, удался. Возможно Honda City 2018 модельного года не обладает высокотехнологическим оснащением, но зато приобрести автомобиль можно всего за 22 тысячи долларов, да и в этой машине есть все необходимое для ежедневного использования и безопасной езды. Важно понимать.



У каждого может быть свое мнение на этот счет, но сомневаться в успехе Honda City 2018 модельного года на мировом рынке будет глупо. Такие машины очень хорошо ценятся в Латинской Америке и в южной части Азии, да и на Европейском рынке японская новинка найдет своих покупателей.