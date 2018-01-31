Скидки на Chevrolet Niva продлены до 28 февраля

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Российско-американская компания «GM-АВТОВАЗ» продлевает действие скидочной программ «На улице минус 20», в рамках который клиенты могут рассчитывать на выгоду в 20 000 рублей при покупке нового внедорожника Chevrolet Niva. Отмечается, что при участии в программе Trade-In стоимость российского внедорожника станет ещё более выгодной.

В пресс-службе совместного предприятия «GM-АВТОВАЗ» сообщили, что программа «На улице минус 20» продлена до 28 февраля 2008 года. Разработчики напомнили, что в рамках программы частные клиенты и юридические лица могут приобрести новый внедорожник Chevrolet Niva 2017 модельного года на 20 000 дешевле, чем стоимость модели у официального дилера.

Помимо этого, в пресс-службе подчеркнули, что скидка по программе «На улице минус 20» может сочетаться с другими скидками. Так, цена на новый внедорожник Chevrolet Niva снижается при участии в программе Trade-In, а при оформлении кредита на автомобиль у партнёрского банка можно получить выгоду в 30 000 рублей. Скидка на базовый автомобиль в исполнении L составляет 33 000 рублей.

Напомним, что с начала нынешнего года компания «GM-АВТОВАЗ» увеличила стоимость своих автомобилей во всех комплектациях на 10 000 рублей. С 1 января 2018 года минимальная цена на Chevrolet Niva составляет 608 000 рублей.