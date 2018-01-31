Новый Jaguar I-Pace прошёл экстремальные тесты в Швеции

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Британская компания Jaguar Land Rover провела финальные дорожные тесты нового полностью электрического кроссовера Jaguar I-Pace в условиях экстремальных морозов Швеции. Отмечается, что новинка дебютирует публично уже через неделю на автосалоне в Женеве.

Британская компания Jaguar Land Rover опубликовала свежий видеоролик с завершающих тестов нового электрического кроссовера Jaguar I-Pace. Разработчики отметили, что температура на севере Швеции в это время года опускается до -40 градусов по Цельсию, но кроссовер всё равно успешно прошёл испытания. Разработчики отметили, что таким образом электрокар станет надёжным повседневным автомобилем для любого климата.

Информации о технических характеристиках нового Jaguar I-Pace пока нет, но представленный на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2016 году концепт имел два электрических мотора суммарной отдачей в 400 лошадиных сил. Такая мощность позволяет модели разгоняться до 100 км/ч всего за четыре секунды.

Ожидается, что серийный Jaguar I-Pace получит литий-ионный блок на 90 кВт/ч, что обеспечит запас хода на 500 километров. В качестве опции клиентам предложат специальное зарядное устройство, которое сможет зарядить 80% батареи за 45 минут. Предварительная стоимость новинки пока не озвучивается.