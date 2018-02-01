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Седан Volkswagen Polo обзавёлся спецверсией Polo Drive для РФ

Сегодня, 06:00

В скором времени Volkswagen запустит в России «живые» продажи новой модификации седана Polo. Пока российские автолюбители могут оставить предзаказ на особую версию, получившую название Polo Drive.

Спецверсия была создана на основе начальной комплектации TrendLine и внешне отличается головными фонарями с лампами H7, уникальным оттенком кузова White Silver, а также крышей чёрного цвета. В салоне машины нашли место металлические накладки на педали, спортивный руль с кожаной оплёткой, вставки Dark Illusion и тканевая обивка Cushion.

В зависимости от варианта исполнения в список оснащения нового Volkswagen Polo Drive могут входить кондиционер или климат-контроль, чёрные колёсные диски размерностью в 15 или 16 дюймов, парковочные датчики, круиз-контроль, мультимедийный комплекс с 6,5-дюймовым сенсорным дисплеем и ряд других опций.

Новая модификация Volkswagen Polo предлагается со 125-сильным мотором TSI объёмом 1,4 литра и 1,6-литровым MPI, выдающим 90 или 110 лошадиных сил. В тандеме с «атмосферником» работает 5-скоростная механическая трансмиссия или 6-ступенчатая автоматическая КПП.

В свою очередь турбодвигатель агрегатируется с 6-диапазонной «механикой» или «роботом» на семь скоростей. Цены на новинку стартуют от 694 900 и достигают 839 000 рублей.


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