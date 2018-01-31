Состоялась премьера компактного кроссовера Ford Freestyle

Сегодня, 13:34

Американская компания Ford публично представила новый Ford Freestyle, который разработчики позиционируют как «компактный утилитарный кроссовер». Издание Motor Beam сообщает, что прямыми конкурентами новинки станут Hyundai i20 Active и Fiat Urban Cross.

Индийское подразделение американской компании Ford представило новый компактный «паркетник» Ford Freestyle, который базируется на популярном в Индии хэтчбеке Ford Figo, но при этом в плане внешности существенно отличается от ситикара. Решетка радиатора модели окрашена в чёрный колер, а противотуманные осветители получили совершенно новую форму. Кроме того, Ford Freestyle оснащается оригинальными бамперами.

Новый Ford Freestyle, как и другие кроссовые хэтчбеки, имеет пластикой защитный обвес кузова, а также компактные рейлинги на крыше. Новинка поставлена на 15-дюймовые легкосплавные диски, а на заднем бампере появилась серебристая отделка.

Что касается технических характеристик, то новый Ford Freestyle приводится в движение компактным 1,2-литровым мотором с тремя цилиндрами, который способен генерировать 94 лошадиные силы при 120 Нм. Также на выбор клиентам предложен 1,5-литровый «дизель» мощностью в 99 «лошадок» и 215 Нм. Ожидается, что новый Ford Freestyle расположится в бюджетном сегменте индийского рынка.