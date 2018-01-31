«Татагролизинг» закупит Ford Explorer с массажным креслом и кожаным салоном

Вчера, 21:00

АО «Татагролизинг» собирается купить внедорожник Ford Explorer 2018 года выпуска стоимостью почти 3 000 000 рублей. Подведение итогов аукциона намечено на 12 февраля нынешнего года.

Дочерняя фирма министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан «Татагролизинг» намерена приобрести полноприводный внедорожник Ford Explorer белого цвета с коробкой «автомат». Согласно требованиям, в салоне семиместного автомобиля должны быть кожаная отделка, электрообогрев сидений, водительское кресло с регулировкой в восьми направлениях и опцией массажа, электропривод для складывания третьего ряда сидений, люк на потолке, стереосистема Premium Sony CD/MP3 с 12 динамиками.

Помимо этого, в интерьере обязательна декоративная подсветка с выбором одного из семи цветов. Среди дорожных ассистентов АО «Татагролизинг» потребовались парктроник, адаптивный круиз-контроль, система контроля дорожной разметки и удержания в полосе, датчик дождя.

Внедорожник будет оснащаться 249-сильным бензиновым двигателем, обеспечивающим разгон с 0 до 100 км/ч за 8,7 секунды. Товар должен быть доставлен заказчику не позднее пяти рабочих дней после оплаты.