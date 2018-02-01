Представлен ТОП-10 самых популярных внедорожников на вторичном рынке

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В прошлом году на вторичном авторынке России было продано 1,1 млн внедорожников и кроссоверов, что на 4% больше чем годом ранее. Автоэксперты представили ТОП-10 популярных SUV-авто с пробегом 2017 года.

Первое место досталось российскому внедорожнику LADA 4Х4. Несмотря на то, что продажи упали на 1%, на вторичном рынке было куплено 97,5 тысяч единиц. Второе место с приростом в 3% до 69,8 тысяч автомобилей заняла модель Chevrolet Niva. Бронза в ТОП-10 досталось флагману Toyota RAV4. В 2017 году на вторичном рынке было куплено 38,6 тысяч экземпляров.

Следом в рейтинге SUV-авто с пробегом идет Nissan X-Trail, продажи которого выросли на 8% до 30,7 тысяч машин. В пятерку с приростом в 12% до 29,8 тысяч проданных кроссоверов вошел Nissan Qashqai. Шестое место досталось Honda CR-V, продажи которой упали на 3% до 27,5 тысяч единиц.

Далее в ТОП-10 популярных внедорожников и кроссоверов с приростом в 6% до 24,9 тысяч машин идет Mitsubishi Outlander, а за ним с приростом в 37% до 23,6 тысяч идет Renault Duster. Рейтинг SUV-авто с пробегом 2017 года замыкают BMW X5 и Toyota Land Cruiser, продажи которых выросли на 2% и 1% до 21,3 и 21,2 тысяч авто.