Kia cee’d нового поколения запечатлен в серийном кузове

Сегодня, 05:00

На страницах издания Autoevolution появились шпионские фото Kia cee’d третьего поколения, дебют которого должен состояться в марте в рамках автосалона в Женеве. Стоит отметить, что фотошпионы смогли «засечь» закамуфлированный хэтчбек в серийном кузове.

В плане дизайна новый Kia cee’d будет иметь много общего с недавно представленным седаном Forte, который в РФ продаётся под названием Cerato. Хэтчбек получит светодиодные головные фары и радиаторную решётку в фирменной стилистике «Нос тигра». Вместе с тем ряд дизайнерских решений новинка унаследует от прототипа Proceed, который показали публике в сентябре на Франкфуртской автовыставке.

Новый Kia cee’d предложат со 120-сильным 3-цилиндровым турбомотором объёмом 1,0 литр и 1,4-литровым 4-цилиндровым двигателем с отдачей в 140 лошадиных сил. Что касается дизельной модификации, она будет оснащаться 1,6-литровым мотором, выдающим 110 или 136 «лошадок». В роли трансмиссии выступят 6-ступенчатая механическая коробка передач и «робот» на семь передач с двойным сцеплением.

По предварительным сведениям, новый Kia cee’d предложат покупателям минимум в четырёх исполнениях. Помимо универсала и хэтчбека, автопроизводитель предложит модель в кузове Shooting Brake, а также её кросс-версию.