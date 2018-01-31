За последние 10 лет автопарк России вырос на 50%

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Российский автомобильный парк за последнее десятилетие увеличился на 50%. Об этом свидетельствуют подсчёты экспертов из аналитического агентства «АВТОСТАТ».

По состоянию на 2007 год в России было зарегистрировано порядка 28 000 000 легковых автомобилей, тогда как к прошлому год их количество составило более 42 000 0000 единиц. По данным аналитиков, наибольшее число автовладельцев проживает в Москве и Санкт-Петербурге.

К середине 2017 года москвичам принадлежало 3 650 000 «легковушек», а в Северной столице к тому времени было зарегистрировано 1 680 000 таких авто. Далее по размерам автопарка расположились Екатеринбург, где насчитывается 450 000 машин, Новосибирск, по дорогам которого ездит 434 000 автомобилей, Самара с 391 000 авто.

Во вторую половину ТОП-10 региональных центров с наибольшим количеством легкового транспорта попали Казань (368 000 ед.), Нижний Новгород (354 000 ед.), Челябинск (323 000 ед.), Омск (322 000 ед.), Краснодар (321 000 ед.), Ростов-на-Дону (320 000 ед.) и Воронеж (319 000 ед.).