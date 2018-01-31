VistaNews.ru


За последние 10 лет автопарк России вырос на 50%

Сегодня, 13:29

Российский автомобильный парк за последнее десятилетие увеличился на 50%. Об этом свидетельствуют подсчёты экспертов из аналитического агентства «АВТОСТАТ».

По состоянию на 2007 год в России было зарегистрировано порядка 28 000 000 легковых автомобилей, тогда как к прошлому год их количество составило более 42 000 0000 единиц. По данным аналитиков, наибольшее число автовладельцев проживает в Москве и Санкт-Петербурге.

К середине 2017 года москвичам принадлежало 3 650 000 «легковушек», а в Северной столице к тому времени было зарегистрировано 1 680 000 таких авто. Далее по размерам автопарка расположились Екатеринбург, где насчитывается 450 000 машин, Новосибирск, по дорогам которого ездит 434 000 автомобилей, Самара с 391 000 авто.

Во вторую половину ТОП-10 региональных центров с наибольшим количеством легкового транспорта попали Казань (368 000 ед.), Нижний Новгород (354 000 ед.), Челябинск (323 000 ед.), Омск (322 000 ед.), Краснодар (321 000 ед.), Ростов-на-Дону (320 000 ед.) и Воронеж (319 000 ед.).


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.