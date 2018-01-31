В сети опубликовали новые тизеры второго поколения электрокаров гонки «Формула-Е»

Сегодня, 16:19

Организаторы «Формула-Е» создали новое поколение электрического болида. В сети опубликовали тизерные фото второго поколения элекрокаров, которые примут участие в гонке 2018/19 сезона.

Главной отличительной чертой второго поколения электрических суперкаров «Формулы-Е» стал «Halo» (Нимб). Это защитная система головы гонщика, которая стала обязательной для всех серийных болидов «Формулы-Е», благодаря Международной федерации ФИА.

Второе поколение электроболидов получило совершенно иной аэродинамический обвес: на передних колесах появились обтекатели, а на задних их уменьшили, а также установили иное переднее антикрыло, а задние разбили на две части.

«Живая» презентация второго поколения электроболидов «Формула-Е» состоится во время автосалона в Женеве уже в марте этого года. А на официальной странице в YouTube «Формулы-Е» опубликовали видео-презентацию новинки.