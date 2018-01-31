VistaNews.ru


В сети опубликовали новые тизеры второго поколения электрокаров гонки «Формула-Е»

Сегодня, 16:19

Организаторы «Формула-Е» создали новое поколение электрического болида. В сети опубликовали тизерные фото второго поколения элекрокаров, которые примут участие в гонке 2018/19 сезона.

Главной отличительной чертой второго поколения электрических суперкаров «Формулы-Е» стал «Halo» (Нимб). Это защитная система головы гонщика, которая стала обязательной для всех серийных болидов «Формулы-Е», благодаря Международной федерации ФИА.

 

 

 

 

Второе поколение электроболидов получило совершенно иной аэродинамический обвес: на передних колесах появились обтекатели, а на задних их уменьшили, а также установили иное переднее антикрыло, а задние разбили на две части.

«Живая» презентация второго поколения электроболидов «Формула-Е» состоится во время автосалона в Женеве уже в марте этого года. А на официальной странице в YouTube «Формулы-Е» опубликовали видео-презентацию новинки.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.