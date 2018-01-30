VistaNews.ru


Audi покажет три новых авто в 2018 году

Вчера, 19:58

Немецкая премиальная компания Audi намерена показывать новинки на протяжении каждых трех недель. Сообщается, что в обозримом будущем бренд презентует новый Audi A1 Spoerback, «заряженную» версию Audi SQ2 и новый кроссовер Audi Q3.

Американское издание Motor1 обнародовало дорожную карту Audi. По словам обозревателей портала, они сами сомневаются в подлинности данного изображения, так как оно довольно невысокого качества. Отмечается, что в течение грядущих 11 месяцев представят обновленные Audi A1, Audi SQ2 и Audi Q3.

Относительно Audi A1, то этот небольшой хэтчбэк появится в модификации Sportback. Его построят на архитектуре MQB, а сборка будет осуществлять на мощностях испанской марки SEAT.

Под капотом нового Audi SQ2 разместится турбюодвигатель объемом 2,0 литра с отдачей 300 л.с. Наиболее значимой новинкой выступает новый Audi Q3, который снабдили эволюционным оформлением и набором 4-цилиндровых агрегатов.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.