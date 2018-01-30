Стали известны на новый Baojun 530

Вчера, 22:00

General Motors и SAIC озвучили стоимость нового кроссовера Baojun 530, который ожидают весной 2018 года. За паркетник в Китае придется выложить от 80 000 до 130 000 юаней.

Трехрядную новинку можно назвать растянутой модификацией Bbaojun 510. Оформление моделей похоже, кроме других бамперов и переработанных фар. В интерьере нового кроссовера стоит отметить большой сенсорный дисплей мультимедийной установки и другой рычаг АКПП.

В моторном отсеке новинки установят 1,8-литровый 137-сильный атмосферный двигатель. Помимо него предусматривается 1,5-литровый агрегат с мощностью в 150 л.с. Они функционируют в тандеме с 5-диапазонным "автоматом" либо умным «роботом» с передним приводом. В перечне опций нового Baojun 530 значатся прогрессивная аудиосистема, система стабилизации, шесть защитных подушек, контроль давления в покрышках, навигация, камера заднего обзора, рулевое колесо, обтянутое кожей, климат-контроль, электрические регулировки кресел водителя и переднего пассажира, кожаный салон, 16- и 17-дюймовые колесные диски из легкосплавного материала.