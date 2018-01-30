VistaNews.ru


Стали известны на новый Baojun 530

Вчера, 22:00

General Motors и SAIC озвучили стоимость нового кроссовера Baojun 530, который ожидают весной 2018 года. За паркетник в Китае придется выложить от 80 000 до 130 000 юаней.

Трехрядную новинку можно назвать растянутой модификацией Bbaojun 510. Оформление моделей похоже, кроме других бамперов и переработанных фар. В интерьере нового кроссовера стоит отметить большой сенсорный дисплей мультимедийной установки и другой рычаг АКПП.

В моторном отсеке новинки установят 1,8-литровый 137-сильный атмосферный двигатель. Помимо него предусматривается 1,5-литровый агрегат с мощностью в 150 л.с. Они функционируют в тандеме с 5-диапазонным "автоматом" либо умным «роботом» с передним приводом. В перечне опций нового Baojun 530 значатся прогрессивная аудиосистема, система стабилизации, шесть защитных подушек, контроль давления в покрышках, навигация, камера заднего обзора, рулевое колесо, обтянутое кожей, климат-контроль, электрические регулировки кресел водителя и переднего пассажира, кожаный салон, 16- и 17-дюймовые колесные диски из легкосплавного материала.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.