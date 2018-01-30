В Новом Уренгое создали "Ладарджини"

Вчера, 23:00

В Новом Уренгое местный энтузиаст Айдар Бакиев переработал свой ВАЗ-2113, преобразовав его в Lamborghini. Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов.

Из слов конструктора исходит, что причиной его разработки выступает детская мечта обладать Lamborghini, но этому помешало отсутствие денег на оригинальный суперкар. Следовательно, с этой целью Бакиев решил заняться переработкой собственной машины.

Для превращения своей LADA в суперкар Lamborghini, парень срезал передние петли дверей и прикрепил к переднему лонжерону ламповый механизм. Для плавного их подъема, он встроил три газлифта. Мастер-класс по переработке машины он нашел в интернете, что подстегнуло его на такие действия. Все стекла авто прошли тонировку.

Но не все оценили находчивость ямальского автомобилиста. В ДПС парню выписали штраф в 500 рублей, потребовали снять тонировку и внедрить обычные двери.