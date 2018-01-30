VistaNews.ru


В Новом Уренгое создали "Ладарджини"

Вчера, 23:00

В Новом Уренгое местный энтузиаст Айдар Бакиев переработал свой ВАЗ-2113, преобразовав его в Lamborghini. Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов.

Из слов конструктора исходит, что причиной его разработки выступает детская мечта обладать Lamborghini, но этому помешало отсутствие денег на оригинальный суперкар. Следовательно, с этой целью Бакиев решил заняться переработкой собственной машины.

Для превращения своей LADA в суперкар Lamborghini, парень срезал передние петли дверей и прикрепил к переднему лонжерону ламповый механизм. Для плавного их подъема, он встроил три газлифта. Мастер-класс по переработке машины он нашел в интернете, что подстегнуло его на такие действия. Все стекла авто прошли тонировку.

Но не все оценили находчивость ямальского автомобилиста. В ДПС парню выписали штраф в 500 рублей, потребовали снять тонировку и внедрить обычные двери.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.