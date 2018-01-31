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Беспилотные грузовики устранят дефицит дальнобойщиков в США

Сегодня, 05:00

Американские эксперты сообщают, что с текущей тенденцией к 2026 году Соединенные Штаты столкнутся с серьёзным дефицитом дальнобойщиков, ведь молодые люди не хотят работать в данной сфере.  Ожидается, что самым очевидным решением проблемы станет внедрение беспилотного грузового транспорта на дороги страны.

Согласно данным аналитиков, уже сегодня в Соединённых Штатах открыто порядка 36 000 вакансий дальнобойщиков. Если такая тенденция сохранится до 2026 года, то страну ждут проблемы с доставкой грузов, ведь нехватка квалифицированных водителей грузовиков составит 174 000 вакансий. Наибольшая нехватка водителей приходится на наиболее развитый штат – Калифорнию.

Представители транспортных компаний уверяют, что на сегодняшний день профессия дальнобойщика довольно неплохо оплачивается – один час работы водителя в среднем стоит порядка 54 долларов. Наряду с этим средний возраст американского дальнобойщика составляет 49-52 года, что говорит о нежелании молодежи идти в профессию. Молодые американцы считают такой род деятельности попросту непрестижным.

Эксперты считают, что решением проблемы станет внедрение полностью беспилотного грузового транспорта. Такой шаг не только сделает перевозки автоматизированными, но и позволит снизить аварийность на американских автострадах.


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