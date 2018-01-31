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Иранские инвесторы хотят наладить в Дагестане производство грузовиков

Сегодня, 02:00

Иранские инвесторы собираются наладить производство грузовиков в Дагестане. Об этом сообщают дагестанские власти.

Как сообщают СМИ, при встречах с представителями правительства Дагестана предприниматели из Ирана сообщили о проекте, которые они хотят осуществить на территории республики. Иранская машиностроительная компания Saipa Diesel в течение 50 лет создает разнообразную виды грузовой техники, имеющих популярность.

В минувшем году этот автопроизводитель выпустил 650 000 экземпляров грузового и легкового транспорта. Также компания имеет партнерские отношения с ведущими европейскими автомобилестроителями, в их числе и шведы Volvo. По сообщению главы правления Saipa Diesel Нури Мохаммадхади Моххамадали, в будущем уровень локализации производства составит 40%. Власти республики же обещают поддерживать иностранных инвесторов, однако сроки старта проекта и сумма вложений пока держат в секрете.


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