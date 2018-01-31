Zenovo представит в Женеве новый суперкар

Сегодня, 06:00

Руководители датской компании Zenovo распространили информацию о том, что на Женевском салоне будет представлен собственный новый суперкар. Недавно в сеть попали фотоснимки автомобиля, который готовится к дебюту.

Инженеры не сообщили подробностей о суперкаре. Но при просмотре обнародованных фото становится понятно, что гиперкар выполнен из высококачественного углеродного волокна. Некоторые специалисты сомневаются в выходе нового авто, так как на снимках изобразили Zenovo TS1 GT, показанного на мотор-шоу в Женеве в 2017 году.

В моторном отсеке грядущего гиперкара появится 1163-сильный двигатель на 8 цилиндров объемом 5,8 литров. До первой «сотни» машина разгоняется за 2,8 секунды при максимальной скорости 375 км/ч. Свою нишу на рынке компания получила, но не смогла обойти Ferrari, Lamborghini и McLaren. Основным преимуществом датчан стали краткие сроки поставки авто.