Переход на электронные ПТС в России снова могут перенести

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Уже в марте-апреле нынешнего года в России появятся автомобилисты с электронными паспортами транспортного средства. Соответствующее заявление сделал Илья Минкин, гендиректор АО «Электронный паспорт».

В единой базе данных будет доступна информация о техническом обслуживании, страховом полисе, дорожных авариях, количестве хозяев машины и многом другом. Стоит отметить, что автовладельцы смогут получать сообщения об актуальных сервисных акциях. Кроме того, можно будет оформить договор купли-продажи машины на специальном сайте.

Оформить электронный ПТС для автовладельца будет стоить 600 рублей, тогда как производитель должен будет заплатить порядка 250 рублей. Внесение изменений в документ обойдётся в 150 рублей. Отметим, что далеко не все работники ГИБДД считают, что система сможет заработать уже к весне.

Перед запуском систему, необходимо будет синхронизировать её с системами множества ведомств, включая МВД России, ФНС, ФТС, Российского союза автостраховщиков. В скором времени будет проведён стресс-тест системы передачи информации между ФИС ГИБДД и АО «Электронный паспорт».