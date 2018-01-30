Немецкие автоконцерны «травили дизелем» людей и животных

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Правительство Германии резко раскритиковало немецкие концерны BMW, Daimler и Volkswagen, которые проводили лабораторные тесты на людях и обезьянах. В Бундестаге отметили, что подобного рода испытания вызывают много вопросов не только эстетического характера.

Стоит напомнить, что ранее на страницах европейских автомобильных изданий появилась информация о том, что инженеры компаний BMW Group, Daimler AG и Volkswagen AG проводили лабораторные тесты, которые должны были раскрыть негативные влияния диоксида азота, выделяемого дизельными моторами, на организм живых существ.

Отмечается, что тесты проводились инженерами трёх компаний на базе Университетской клиники Аахена в 2012-2015 годах. Более 25 человек и 10 обезьян подвергались длительному воздействию выхлопных газов, после чего врачи наблюдали, как диоксид азота повлиял на их здоровье.

Штеффен Зайберт, официальный представитель кабинета министров ФРГ, во время общения с журналистами заявил, что подобным испытаниям нет никакого оправдания. По словам политика, уже сегодня собрана экспертная группа, которой поручено изучить все детали противоправных испытаний, а от автомобильных концернов ждут «самых исчерпывающих объяснений».