Умелец из Новосибирска собрал вездеход из «КАМАЗа» и «Оки»

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На страницах российского корпоративного издания «Вести КАМАЗа» появилась информация о том, что автомеханик Александр Юткин, проживающий в Новосибирской области, собственноручно создал внушительный вездеход из легендарной «Оки» и компонентов от грузовика «КАМАЗ». Автор проекта уверен, что на таком автомобиле можно отправляться на рыбалку в любую погоду и по любой местности.

Согласно данным СМИ, в автомеханик Александр Юткин, который просиживает в посёлке Сузун, что в Новосибирской области, собственными руками создал уже восьмой по счёту производительный вездеход. Автор уверен, что с его моделью не способен сравниться ни один современный внедорожник.

Господин Юткин признался, что он является заядлым рыбаком, поэтому со временем мужчина заметил необходимость в производительном вездеходе. Отмечается, что новика способна передвигаться в самых сложных дорожных условиях, сохраняя при этом удовлетворительную скорость езды.

В основу нового вездехода положен кузов, трансмиссия, приводы и ступицы от компактного хэтчбека «Ока», а также японские детали ходовой. Модель поставлена на огромные колеса от грузовика «КАМАЗ», масса которых была снижена до 22 килограммов. Кроме того, салон модели оснащен ремнями безопасности.