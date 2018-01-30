Продажи премиальных машин в РФ выросли на 18%

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В России за 2017 год дилеры реализовали 1440 автомобилей, входящих в люксовый сегмент. Это на 18% большем, чем было продано премиальных машин в 2016 году.

Об этом проинформировали в ходе своего исследования эксперты аналитического портала «АВТОСТАТ». Наиболее востребованным авто из премиум-класса выступил Mercedes-Maybach S-Class, который сбыли в количестве 660 экземпляров. На эту модель пришлось 45% всего российского авторынка люксовых машин.

Второе место досталось автомобилям итальянской премиальной марки Maserati (382 единицы). ТОП-3 закрыла Bentley (235 шт). Следом за ним в перечне разместились Rolls-Royce (85 ед), Lamborghini (31 шт), Ferrari (29 ед) и Aston Martin (18 шт).

В минувшем году примерно 70% от всего уровня подаж премиальных машин пришлось на Москву и Московскую область. Местные жители смогли купить 970 авто. В Санкт-Петербург приехало 115 машин, а в Краснодарский край отправили 51 транспортное средство. Жители Татарстана получили 19 машин, Свердловской области и Башкирии 18 и 12 авто.