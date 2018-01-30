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Несмотря на скандал Volkswagen Golf возглавил авторынок Европы в 2017 году

Сегодня, 15:14

Аналитики JATO Dynamics представили сведения о продажах новых автомобилей в Европе 2017 года. Несмотря на разразившийся скандал «дизельгейт» Volkswagen Golf снова возглавил европейский авторынок.

JATO Dynamics сообщают, что в 2017 году в Европе выросли продажи новых авто на 3,1% до 15,57 млн машин. Лучше продажи были только десять лет назад – 16,02 млн автомобилей. При этом, специалисты отмечают, что увеличение не значительное в сравнении с прошлыми показателями. Ранее прирост авторынка Европы составлял порядка 6-9%.

Аналитики отмечают, что причиной столь маленького роста продаж в первую очередь является новая программа Brexit Великобритании, которая предполагает выход Англии из Евросоюза. В результате на авторынке Британии продажи упали на 6%, что в конечном счете и повлияло на общие цифры.

Кроме того, из-за разразившегося скандала «дизельгейт», значительно сократились продажи автомобилей с дизельными двигателями. Однако это не помешало Volkswagen Golf стать лидером продаж в Европе с продажами 483тысячи машин. Модель Volkswagen Golf является самой популярной в Норвегии и Австрии в 2017 году. А в Германии сохраняет лидирующие позиции вот уже 37 лет.


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