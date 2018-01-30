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Новый Hyundai Santa Fe представят на мотор-шоу в Женеве

Сегодня, 14:41

Разработчики из корейской компании Hyundai на своих страницах в социальных сетях опубликовали свежие тизерные изображения нового поколения Hyundai Santa Fe, которое дебютирует в 2018 году на автосалоне в Женеве. Отмечается, что модель получит пересмотренную переднюю часть кузова и совершенно новые для бренда системы безопасности.

Судя по свежим тизерным изображениям, новый Hyundai Santa Fe, премьера которого состоится уже через несколько недель, будет выполнен в новом корпоративном стиле бренда – кроссовер оснастят гексагональной решеткой радиатора, а также зауженной двухуровневой оптикой. Именно такое решение получил и новый кроссовер Hyundai Kona. Помимо этого, нельзя не отметить светодиодные противотуманные фары и увеличенные колёсные арки.

К сожалению, пока разработчики не раскрывают информацию о производственной платформе и моторной линейке следующего поколения Hyundai Santa Fe. Инсайдеры сообщают, что «топовый» внедорожник получит 3,5-литровый бензиновый мотор, а для более доступных вариантов предусмотрены 2,4- и 2,0-литровые агрегаты. Дизельная линейка будет представлена 2,0 и 2,2-литровыми турбированными двигателями.

Отмечается, что Hyundai Santa Fe получит новые системы безопасности, которые впервые дебютируют на моделях корейского бренда. К сожалению, дата премьеры новинки на российском рынке пока не озвучивается.


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