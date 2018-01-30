Lotus выпустит два новых спорткара в 2020 году

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Жан-Марк Гале, руководитель британского бренда Lotus, заявил, что в 2020 году компания выпустит сразу два совершенно новых спорткара. Отмечается, что один из автомобилей станет преемником Lotus Elise, а второй спорткар придёт на замену Lotus 3-Eleven.

Руководитель британского бренда Lotus, с недавних пор принадлежащего компании Geely, во время общения с журналистами издания Car Magazine заявил, что в ближайшие два года компания разработает и выпустит два совершенно новых спорткара. Руководитель подчеркнул, что одна из новинок станет заменой для Lotus Elise и Lotus Evora. Кроме того, модель будет доступна для покупки и клиентам из Соединенных Штатов.

Господин Гале не стал раскрывать подробностей о новинке, но намекнул, что модель от Lotus получит новейшее алюминиевое шасси, которое будет отличаться лёгкостью и долговечностью. Кроме того, платформа обеспечит необходимый уровень жесткости кузова.

Что касается второй модели, то данный спорткар будет ориентирован на трековое использования и станет преемником для Lotus 3-Eleven. Данная модель получит полностью карбоновое шасси и станет «более цивилизованной», чем 3-Eleven. Господин Гале оказался отвечать на вопрос, будут ли моторы для новинок разрабатываться Lotus или же установки позаимствуют у Geely и Volvo.