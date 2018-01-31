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BMW построит кабриолет на базе кроссовера BMW X2

Сегодня, 04:00

Баварские разработчики из BMW задумали сделать внедорожный кабриолет, используя архитектуру кроссовера BMW X2. Ожидается, что премиальная новинка будет соперничать с Range Rover Evoque в кузове с откидной крышей.

Из сообщения журналистов портала «ВладТайм» исходит, что премиальный бренд планирует превратить BMW X2 в кабриолет. Это должно стать ответом Range Rover Evoque, с выпуском которого уровень продаж Jaguar Land Rover поднялся на 26% в 2015 году.

Отмечается, что раньше художники из X-Tomi Design уже делали визуализацию BMW X2, но ее внешний дизайн получил много нелестных отзывов. По мнению специалистов, в BMW знают, что предпочитают автолюбители. BMW намерена построить бюджетную модификацию BMW X2 с переднеприводным механизмом. Она должна быть на 2 000 долларов дешевле базовой версии BMW X2. Возможно появление и вариации с 300-сильным двигателем и вариатором Aisin.


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