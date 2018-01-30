Опубликованые первые изображения прототипа KIA SP Concept

Сегодня, 15:52

В пресс-центре южнокорейской автомобилестроительной компании KIA сообщили о своем новом кроссовере KIA SP Concept, предназначенным для авторынка Индии. В сеть попали тизеры новинки, а ее премьера ожидается на автовыставке в Дели.

Дебют новинки на Делийском автосалоне выбран потому, что еще в прошлом году KIA решила выйти на индийский рынок. В настоящее время в стране строят завод KIA, который заработает в 2019 году. На предприятии смогут собирать 300 000 автомобилей.

Опубликованные в сети тизеры сообщают о внешности новинки для индийского рынка. В настоящее время отсутствует информация о ее технических параметрах. При просмотре фото стоит выделить, что новый KIA SP Concept получит светодиодные фары и скрытые ручки дверей. Кроссовер снабдят расцветкой из двух оттенков, кузов раскрасят в оранжевый цвет, а крышу в белый колер.