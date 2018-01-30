67-летний мотоцикл продали на аукционе за 929 000 долларов

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Не является тайной тот факт, что раритетные старинные автомобили продают на аукционах за десятки миллионов долларов, но за мотоциклы очень редко можно выручить такие суммы. Вместе с этим на торги Bonham’s выставили старинный мотоцикл Vincent Black Lightning 1951 года выпуска за 929 000 долларов.

Как сообщают обозреватели портала «ВладТайм», редкий мотоцикл Vincent Black Lightning выпускали в период с 1948 по 1952 годы в количестве 30 экземпляров. Байк представляет ценность для коллекционеров, причем на сегодняшний день осталось только 19 единиц такой двухколесной техники.

Сообщается, что выставленный на продажу мотоцикл стал первым супербайком, так как он обогнал на трассе самый скоростной автомобиль того периода Jaguar XJ120, развивающий предельную скорость в 195 км/ч. Мотоциклы, выпускаемые после 1950 года, повышали производительность двигателя от 55 до 70 л.с, благодаря чему установлен новый рекорд. Знаменитая мотогонщица Ролли Фрид смогла установить скоростной рекорд на Бонневиле, прокатившись по трассе на Vincent Black Lighting в нижнем белье, для того, чтобы уменьшить вес машины и водителя. Покупатель мотоцикла предпочел сохранить инкогнито.